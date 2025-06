El Govern fa un aclariment sobre el lliurament de passaports andorrans

Un passaport andorrà (arxiu)

Davant les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació relatives al retard en el lliurament dels passaports andorrans, el Govern vol recordar el que segueix:

“En els darrers temps hi ha hagut un increment de les sol·licituds i posteriors lliuraments de passaports andorrans que no obeeix a cap circumstància previsible concreta, la qual cosa ha suposat que els estocs que estaven previstos que poguessin durar fins al 2027 hagin minvat considerablement.

En constatar aquest fet, el Ministeri de Justícia i Interior ha anticipat la compra de nous passaports a l’empresa subministradora, que es preveu que es lliurin en les properes setmanes. Al mateix temps, durant aquestes setmanes, per a garantir l’emissió dels passaports en els casos en què sigui realment imprescindible, s’han establert uns criteris de priorització, de forma que aquests passaports es donen en primera instància a les persones que els tinguin caducats o que malgrat no estiguin caducats, necessitin un passaport amb un termini de vigència mínim per a poder viatjar; i també als nounats o a les persones que obtenen per primera vegada el passaport andorrà i el requereixin per a viatjar. En cas contrari, se’ls proposa d’emetre un certificat per a acreditar que s’està tramitant la renovació o l’emissió per primera vegada del passaport andorrà, que té la consideració de document oficial a tots els efectes.

Així doncs, es vol recordar a la ciutadania que amb independència d’aquests criteris de racionalització temporals, el lliurament de passaports a les persones que els necessitin està garantit fins que arribi la propera comanda efectuada, i que avui s’han recordat una vegada més aquests criteris concrets a tots els treballadors que estan en contacte amb la ciutadania.

En tot cas, la Unitat de Nacionalitat i Passaports està la disposició de la ciutadania per a resoldre qualsevol dubte al respecte, trucant al número de telèfon del Govern 875700 i demanant per la unitat en qüestió”.