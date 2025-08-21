Pas de combois sota vigilància i controlats, amb pas alternatiu, a la carretera d’Os de Civís

El Govern ha informat que després de la reunió de seguiment, on hi han pres part diversos representants dels cossos especials d’Andorra i també de Catalunya i Espanya, s’ha decidit facilitar el pas de combois sota vigilància i controlats, amb pas alternatiu, perquè les persones que estaven a Os de Civís en puguin sortir. Recordar que la via està tallada a causa d’una important esllavissada a resultes de les inclemències meteorològiques dels darrers dies.
Aquests combois i pas amb seguretat es duran a terme a les 13.30 h i a les 21.30 h i demà a les 9.30 h. Aquest pas de combois NO suposa la reobertura de la carretera per al pas de vehicles. Es continua treballant per a poder restablir la circulació en aquesta zona al més aviat possible, sempre que la meteorologia i la seguretat ho permetin.