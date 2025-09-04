La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell obté la certificació en Qualitat Plena

La Fundació privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha obtingut recentment l’acreditació en Qualitat Plena, un sistema desenvolupat per Plena Inclusió (entitat referent en l’àmbit de la discapacitat a Espanya), que valora la qualitat de vida de les persones, la gestió organitzativa i l’ètica professional. Aquest reconeixement, aconseguit després d’una autoavaluació interna i una avaluació externa per part d’experts, situa la Fundació al nivell 4 de la certificació, a tan sols un pas del nivell d’Excel·lència.
La directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, ha destacat que la certificació és fruit d’un exhaustiu procés intern que ha implicat la participació activa de persones ateses, famílies i professionals. A més, Mandicó ha recordat que la Fundació es compromet a continuar amb un pla de millora contínua, amb la definició d’objectius estratègics que implicaran tots els actors de l’entitat.
Aquest èxit s’ha anunciat en el marc de l’acte inaugural del curs d’activitats 2025-2026, celebrat aquest dijous al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i que ha posat el focus en l’acompanyament de les famílies i la figura del cuidador. Un aspecte fonamental de l’activitat de la Fundació.
Conferència inaugural: ‘Tenim diagnòstic i, ara què?’
El nou curs de la Fundació s’ha iniciat amb la conferència ‘Tenim diagnòstic i, ara què?’, impartida per Pau Brunet i Fèlix Brunet, experts per experiència i divulgadors a les xarxes socials en trastorn de l’espectre autista. Aquesta ponència ha obert un espai de reflexió sobre l’acompanyament emocional i pràctic a les famílies des del moment del diagnòstic, centrant-se en la vivència del dol, la criança conscient i el paper fonamental de l’entorn familiar en el benestar de les persones. Durant la xerrada, s’han tractat temes essencials com l’empoderament de les famílies i el suport professional continuat, la importància dels grups d’ajuda mútua i el reconeixement del desgast emocional dels cuidadors.
L’acte ha comptat també amb una taula rodona on hi han participat dues famílies de la Fundació que han participat en projectes de suport familiar de l’entitat, com les intervencions en l’eina ERVI (Entorn de Realitat Virtual Immersiva) o el suport amb el programa Família a Família.
D’altra banda, aquest dijous, a les 19 h, la Fundació organitza una segona conferència a càrrec de Fèlix i Pau Brunet titulada ‘Superar el dol amb amor’, oberta per primera vegada a tot el públic, on els ponents oferiran una visió íntima i transformadora sobre l’autisme i els processos de dol.