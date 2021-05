Lluitar contra la flacciditat dels braços amb activitat física i alimentació

A l’hora de lluitar contra la flacciditat corporal, l’exercici és fonamental, ja que contribueix a construir més massa muscular. Cal tenir en compte que abans de començar qualsevol rutina d’entrenament, els músculs han d’entrar en calor. Fet això, un dels millors exercicis per aconseguir l’objectiu marcat són les flexions.

El procediment per a realitzar flexions de braços és el següent: col·locar-se sobre un matalàs a terra, de manera que les cames quedin juntes. Les mans han d’estar separades al nivell de les espatlles de manera que els braços quedin completament estesos. Mantenint l’esquena recta en tot el recorregut, flexionar els braços cap avall i posteriorment tornar a la posició inicial. El moviment ha de ser efectuat lentament per a forçar als músculs a treballar pertinentment.

Amb tot, no aconseguirem els millors resultats si no combinem l’exercici amb una bona alimentació. Cal tenir cura de la dieta, i començar a reduir el consum calòric si la flacciditat de la pell es deu al sobrepès o l’obesitat. S’aconsella ajustar la dieta per a incrementar el consum d’aliments rics en vitamina C, ja que aquesta compleix un paper important en la síntesi de col·lagen dins de l’organisme.

Ja per acabar, no t’oblidis de mantenir el teu cos molt ben hidratat. L’aigua té múltiples beneficis i funcions. Entre ells, ajuda a la pèrdua de pes, i amb això, a evitar la flacciditat corporal.

Per Tot Sant Cugat

Font: Gymrutina.es