Portes obertes a les piscines dels Serradells per a conèixer les instal·lacions

Cartell de la jornada de portes obertes a les piscines dels Serradells (Comú Andorra la Vella)

Allà on no hi ha mar, les piscines són, sempre, la millor solució per a refrescar-se durant els estius càlids. Per a molta gent pot ser una bona oportunitat conèixer les instal·lacions de les piscines dels Serradells, a Andorra la Vella tot aprofitant les portes obertes que hi haurà el dissabte, dia 24 de juny (Sant Joan) a la piscina exterior amb entrada gratuïta, de les 11 a les 18 hores.

Però, això no és tot. Des del Comú d’Andorra la Vella informen que, de les 11 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores hi haurà inflables aquàtics a la piscina interior. Així mateix, el dia següent, el diumenge dia 25 de juny, s’instal·larà el tobogan aquàtic que s’obrirà al públic a principis de juliol.