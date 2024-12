Lliurats els premis del 5è concurs ‘L’art de la pedra seca’

La ministra, Mònica Bonell, amb els premiats (SFGA)

Un any més el Departament de Patrimoni Cultural i l’Espai cultural Cal Pal han impulsat de forma conjunta un seguit d’activitats per a celebrar la Setmana de la pedra seca. La iniciativa d’enguany ha agafat especial rellevància, ja que fa poques setmanes la tècnica de la pedra seca d’Andorra ha estat inclosa en la Llista representativa del patrimoni immaterial de la UNESCO, cosa que suposa el reconeixement internacional a la pràctica d’aquesta tècnica nostrada.

La Setmana de la pedra seca ha clos aquest dimecres amb el lliurament, per part de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, dels premis a les cinc fotografies guanyadores de la 5a edició del concurs ‘L’art de la pedra seca’. El jurat, format per Àlex Tena, fotògraf professional; Patrick Morlaes, assessor pedagògic, i Maria Reig, propietària de l’espai cultural Cal Pal i impulsora del programa Primera pedra, ha seleccionat cinc fotografies entre les 64 imatges que han participat en el concurs d’Instagram.

Les cinc fotografies finalistes han estat seleccionades segons criteris com la capacitat que tenien les imatges d’evocar els valors del patrimoni en pedra seca, la qualitat tècnica, l’originalitat i la creativitat. Les persones guanyadores han estat Maria Núria Moreno, Iris Grau, Jordi Castelar, Alan Manchado i Alexandra Capdevila.

A més, l’acte que s’ha celebrat a Cal Pal, també ha servit per a reconèixer aquells nois i noies que han participat en el taller de dibuix de pedra seca organitzat per l’assessor pedagògic Patrick Morlaes a les escoles de primera ensenyança de les diferents escoles franceses del país. L’activitat s’emmarcava dins d’un taller de descoberta i apreciació de la pedra seca mitjançant el dibuix a l’aire lliure. Els dos millors dibuixos de cada aula han rebut un lot de llibres sobre la pedra seca i entrades per a museus.

El Departament de Patrimoni Cultural i l’Espai cultural Cal Pal valoren positivament la participació en la Setmana de la pedra seca, que referma l’interès pel patrimoni i l’aprenentatge d’aquesta tècnica. La iniciativa ha servit per a donar visibilitat al patrimoni en pedra seca i prendre consciència de la importància de conèixer i salvaguardar l’art de construir amb aquesta tècnica ancestral.