Comença la primera fase de les obres de millora de l’Auditori Nacional

Interior de l’Auditori Nacional abans d’iniciar-se un acte. Foto: Fòrum.ad

Garantir que els equipaments culturals disposin de les millors condicions, tant per als usuaris com per als artistes que en fan ús. Aquest és l’objectiu principal del Govern amb l’aprovació de l’adjudicació de la renovació de les instal·lacions de l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Aquests treballs representen la primera fase de les obres de millora anunciades el passat mes d’octubre de l’Auditori Nacional. L’empresa adjudicatària ha estat EM-T Enginyeria i muntatges tècnics SA per un import de 386.429,14 euros. El termini previst d’execució és de quatre mesos.

Entrant al detall, en aquesta primera fase es millorarà l’eficiència del sistema de climatització (canviant l’actual per un nou sistema basat en l’aerotèrmia); s’actualitzaran les instal·lacions de seguretat contra incendis; es canviarà el sistema de subministrament elèctric (augmentant-ne la potència i canviant el comptador); es substituirà l’enllumenat de tot l’edifici (de la sala principal, del Foyer i de l’exterior); s’automatitzarà el sistema d’obertura i tancament de les cortines; es millorarà l’equipament i la domòtica; i s’instal·laran dues pilones automàtiques per a restringir l’estacionament de vehicles al carreró d’accés a l’Auditori.

Per tal de garantir que els treballs es duguin a terme en condicions òptimes, el Ministeri va anunciar el tancament de les instal·lacions entre febrer i novembre de 2025. Per a la millora de les condicions en que es troba l’equipament, l’Executiu ha previst diverses partides per un total de 770.000 euros, que inclouen la primera i la segona fase (prevista a partir de juny de 2025) de les obres.