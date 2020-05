Lliurament gratuït de mascaretes i gel hidroalcohòlic a comerços i empreses de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell lliurarà de manera gratuïta mascaretes FFP2 i gel hidroalcohòlic a comerços, establiments i empreses de la ciutat. El lliurament es farà a la sala Sant Domènec de 8 a 11 hores i de 15 a 17 hores, en tres dies diferents (demà dimecres, dijous i divendres, 27, 28 i 29 de maig, respectivament) i per sectors econòmics.

Així, demà dimecres 27 de maig podran anar a recollir les seves mascaretes i el seu gel desinfectant els associats a l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i de l’Associació del Casc Antic.

Dijous 28 maig serà el torn dels associats a la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell i del Menja’t l’Alt Urgell.

Divendres 29 de maig podran anar recollir les mascaretes i el gel hidroalcohòlic els membres de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, els establiments turístics i de restauració.

Concretament, es lliuraran 3 mascaretes FFP2 i un litre de gel hidroalcohòlic per establiment o empresa. Aquells negocis o empreses que tinguin més de cinc treballadors se’ls hi lliurarà 5 mascaretes.

D’altra banda, aquells comerços, establiments o empreses que no estiguin associats a cap entitat dels diferents sectors podran recollir també les seves mascaretes i el seu gel hidroalcohòlic. Caldrà però que ho facin el dia corresponent al seu sector econòmic.

En el moment de recollir les mascaretes i el gel no caldrà cap acreditació. Només es demanarà les dades de l’empresa per tal de fer la corresponent comprovació de la informació obtinguda prèviament.

Per aquells que no puguin anar a recollir aquests elements de seguretat i desinfecció poden enviar un correu electrònic a l’adreça alopez@espaiermengol.cat per trobar dia i hora de lliurament.