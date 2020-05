La Unió Hotelera preveu una ocupació molt baixa a l’estiu i una probable guerra de preus

La Unió Hotelera preveu una ocupació de com a màxim un 50% durant el juliol i l’agost. I també una davallada en els preus mitjans que podria ser de com a mínim un 10%. Considera que alguns serveis que presten com piscines o gimnasos hauran d’estar tancats un temps.

El fet que a partir de l’1 de juny puguin venir turistes francesos que visquin en un radi de 100 km no és una gran notícia per a la Unió Hotelera. El motiu principal és que la majoria dels turistes venen del sud, i encara no hi ha notícies de quan obrirà la frontera amb Espanya.

L’entitat creu que l’ocupació serà molt més baixa a partir de juliol. “Podríem estar parlant d’uns percentatges que amb sort podrien arribar a un 30-40% i l’agost, que havíem arribat a uns percentatges propers al 80-85%, si arribem al 60% jo em donaria per satisfet”, avança el president, Carles Ramos.

El que sí té clar és que el sector haurà d’extremar les mesures de seguretat. Per exemple, que tant clients com empleats incrementin la higiene de les mans, que portin mascareta en els establiments, mantenir una distància de seguretat d’almenys un metre i mig i evitar aglomeracions. Serveis com piscines i gimnasos, a més, estaran tancats un temps. Serveis com el bufet lliure, per exemple, es recomana que quedin aturats o “que no hi hagi interacció directa del client amb el menjar i els estris per servir-se”. També “potenciar en la mesura del possible” el servei d’habitacions.

Ramos també ha assegurat que és previsible que els propers mesos hi hagi una guerra de preus i aquests baixin. Finalment afirma que la gran majoria dels establiments obrirà aquest estiu.