El nombre de persones aïllades a domicili a l’àrea de la Seu, per sota la vuitantena

El nombre de persones aïllades a domicili a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell ja s’ha situat per sota de la vuitantena (79), una xifra molt per sota dels més de 200 veïns que hi havia en seguiment per risc de contagi del coronavirus fins ara fa dues setmanes.

D’aquests prop de vuitanta veïns aïllats, 11 són positius confirmats, un més que el dia anterior. Per això, des del Sant Hospital han volgut recordar que la lluita contra la COVID-19 no s’ha acabat i que, a més a més, el canvi de fase és “un moment crític”, perquè comporta “més activitat i més interaccions”. En aquest sentit, el president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, recorda a la població que “si no ho fem bé, el virus ho tindrà més fàcil per créixer i tornar-nos a infectar”. Per això, Fàbrega demana seguir les normes elementals de prevenció (ús de mascareta, distància de 2 metres entre persones i rentat de mans) especialment “per la nostra gent gran i pels nostres sanitaris”.

Pel que fa a la resta de persones aïllades a domicili, 27 són casos sospitosos i 41 contactes sense símptomes. Com a dada positiva, aquest dilluns s’ha confirmat 10 noves altes, que eleven 324 la xifra de persones que ja han rebut l’alta a l’àrea de la Seu des de l’inici de la pandèmia.