Llimoi Carnús, protagonista de la nova ruta “Macarulla, petits senders màgics”, a Sant Julià de Lòria

Llimoi Carnús és el protagonista de la ruta (Andorra Turisme)

L’emblemàtic personatge lauredià, Llimoi Carnús, ha estat l’escollit per a protagonitzar la nova ruta ‘Macarulla, petits senders Màgics’ que s’ha inaugurat aquest dijous, 12 de juny, a Sant Julià de Lòria. Amb “El món trapella d’en Llimoi”, el país ja compta amb set d’aquests itineraris infantils plens de màgia, un a cada parròquia.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat durant la presentació que “aquesta vegada, recuperem un personatge de l’imaginari popular lauredià per a inspirar el projecte en aquesta parròquia. Així, no només acostem els infants a la naturalesa, sinó que també els parlem de la història i la cultura de la parròquia”. En Llimoi Carnús, un petit dimoni que va protagonitzar les vinyetes d’en Sergi Mas als anys 70, es va fer famós per les seves històries trapelles que es podien gaudir a la revista Andorra Magazine. Avui, el personatge de l’artista és part del patrimoni viu de la parròquia laurediana i es troba als Pastorets, al capgròs de la Colla gegantera i, fins i tot, en la toponímia del Barranc dels Llimois.

Com sempre, la ruta acostarà els infants al patrimoni natural del país de forma pedagògica a través d’activitats interactives que es poden realitzar al llarg del recorregut. En aquesta ocasió, l’entorn escollit ha estat el bosc de La Rabassa, a prop de la cota 1.600 de Naturland, amb una ruta circular de 2km de poca dificultat pensada per a famílies amb infants de 4 a 12 anys.

El cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha manifestat que “La Rabassa és una de les zones més turístiques de la parròquia i aquest projecte combina els actius més importants que tenim, la muntanya i la natura, i els dona un valor afegit amb el sender màgic del Llimoi Carnús, un personatge que neix de la mà d’un dels artistes lauredians més reconeguts, Sergi Mas. Referma l’aposta del Comú per al desenvolupament sostenible”. Per la seva banda, el pare del personatge ha celebrat que “ja tenim el nostre dimoniet particular, que no és ben bé dolent, sinó carallot, que sembla ser que s’ha traslladat de baix de la vora del riu als cims d’aquests boscos de la Rabassa”.

Les dades demostren que ‘Macarulla, petits senders màgics’ és una iniciativa molt exitosa: els comptadors situats a les rutes han permès confirmar que des de l’estiu de 2021, quan van inaugurar-se els primers, i fins a l’1 de juny, 273.150 persones han gaudit dels diferents itineraris existents. A més, els usuaris han puntuat tant els recorreguts com les activitats que s’hi proposen amb notes per sobre del 9 sobre 10.

Les excursions són d’accés lliure, però per a poder dur a terme els jocs proposats cal disposar del llibret específic de cada ruta, que es pot adquirir en qualsevol oficina de turisme per un preu d’un euro o descarregar a través del web www.visitandorra.com.

‘El món trapella d’en Llimoi’ tanca el cicle d’itineraris ‘Macarulla, Petits senders màgics’ que, des d’avui, ja tenen presència a totes les parròquies. Aquest projecte neix de la col·laboració entre Andorra Turisme i els diferents comuns del Principat. Els petits senders màgics de Macarulla han estat ideats i fets per artistes i artesans locals amb materials nobles i respectuosos amb el medi natural, com ara la fusta, el ferro, la pedra i altres, i estan plenament integrats en el paisatge.