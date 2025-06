Una aplicació mòbil juvenil esdevé la proposta més votada pel Consell de Joves d’Encamp

Celebració del Consell de Joves (Comú d’Encamp)

El Consell de Joves d’Encamp ha escollit, aquest dijous, com a proposta guanyadora, amb nou vots a favor, el desenvolupament d’una aplicació mòbil pensada específicament per al jovent de la parròquia. Aquesta iniciativa, que era una de les cinc presentades, vol esdevenir una eina útil amb la finalitat que el col·lectiu estigui informat, connectat i implicat amb la vida local.

En aquest sentit, el cònsol menor, Xavier Fernández, ha exposat als joves consellers que el Comú ha valorat la possibilitat d’implementar una aplicació a mida, ja que permet un alt grau de control, seguretat i de personalització, amb un cost d’uns 20.000 euros, xifra que s’ajusta al pressupost previst per a destinar al Consell de Joves. “També s’ha valorat l’opció d’adaptar una aplicació de mercat, que és més econòmica, però que tècnicament té més limitacions” davant la demanda que han fet els joves.

L’aplicació podrà incloure diverses funcionalitats dissenyades a mida de les necessitats del col·lectiu, entre les quals hi destaquen un calendari d’activitats amb informació actualitzada sobre concerts, tallers, actes esportius i culturals; un sistema de participació directa dels joves en decisions relacionades amb l’oci i la cultura; un mapa interactiu amb localitzacions útils com sales d’estudi; una secció d’ofertes i avantatges en comerços, activitats culturals i esportives; i una borsa de treball i voluntariat amb ofertes laborals i iniciatives socials.

Durant diverses fases, el projecte es desenvoluparà amb la participació activa dels joves. El disseny de l’aplicació, per exemple, s’adjudicarà a través d’un concurs per a escollir-ne el nom i el logotip, i posteriorment un grup de joves farà proves pilot per a aportar-hi millores. El Comú hi donarà suport institucional i financer a través del pressupost previst per al Consell de joves.





Altres propostes del Consell de Joves

El Consell de Joves ha debatut aquest matí de dijous quatre iniciatives enfocades a la sostenibilitat, la mobilitat i la participació juvenil: Un espai juvenil autogestional per a joves; un sistema de reciclatge porta a porta; un camí segur i sostenible cap a l’escola andorrana de Segona Ensenyança; i rutes d’orientació parroquials.

Entre les propostes, destaca la creació d’un espai juvenil autogestionat, pensat per a fomentar la corresponsabilitat i l’empoderament dels joves. Tot i rebre una valoració positiva del Comú, que ha ofert reconvertir l’actual Espai Jove, la proposta no ha estat votada pels consellers.

També s’ha presentat una prova pilot de reciclatge porta a porta per a millorar els índexs de recollida selectiva. El Comú ha explicat que ja s’està treballant en un model d’ecoilla, com el que ja s’ha fet a la zona la Bartra.

Una altra iniciativa ha estat la millora del camí escolar cap a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança, amb actuacions per a garantir la seguretat i afavorir la mobilitat activa. El Comú ha coincidit en la diagnosi i ha explicat que ja té previst aplicar millores en diversos trams, d’acord amb diferents projectes que desenvoluparà properament.

Finalment, s’ha proposat la creació de rutes d’orientació de la parròquia amb una vessant lúdica. El Comú ho ha valorat positivament i s’ha animat als joves a tornar a presentar la proposta en un futur proper per a tornar a debatre si es pot desenvolupar.