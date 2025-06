El president de la Generalitat inaugura la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu

Salvador Illa durant la seva intervenció en la Trobada Empresarial al Pirineu (Govern.cat)

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha participat en Inauguració de la 36a Trobada Empresarial al Pirineu que s’està celebrant a la Seu d’Urgell. Illa ha manifestat que “la prosperitat s’ha de compartir territorialment” i ha afegit que aquesta prosperitat “no pot estar concentrada en uns determinats territoris, en uns determinats països” i no pot “estar concentrada en unes determinades capes socials”. En aquest sentit, Illa ha afirmat que “el mecanisme de generació de prosperitat millor que hi ha hagut en la història de la humanitat és el mecanisme de l’economia de mercats”.

El cap de l’Executiu català ha parlat a escala global dels canvis entre els Estats Units i la Xina, Occident i Orient i ha qualificat Europa com un “model de vida, i una història d’èxit” on segons Illa “es genera prosperitat, hi ha economia de mercat” i, a més, “es fa en un règim de llibertat”.

El president de la Generalitat ha fet una crida a “treballar junts i reforçar el projecte europeu”, just quan avui es commemora el quaranta aniversari de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea. En aquesta línia, el cap de l’Executiu català ha remarcat que “tots nosaltres volem una Europa protagonista”.

Per altra banda, Illa ha parlat en el seu parlament sobre l’anunci del projecte de millora i d’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona–El Prat amb l’objectiu “que estigui al servei de tota Catalunya i de tots els sectors econòmics i socials”.