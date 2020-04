Llaunes de conserves per a decorar

La indústria de l’alumini és altament contaminant i produeix milions de tones de gasos anualment, afavorint l’escalfament global. El seu reciclatge no només ajuda a cuidar el planeta, sinó que a més permet obtenir utensilis per a la llar, que embelleixen i són útils. Et donem tres idees per a decorar-les i entretenir-te a casa en aquests dies de confinament.

Què necessites?

A més de les llaunes de conserva que seran l’element bàsic per a elaborar aquests treballs manuals, requerirem els següents materials:

• Silicona

• Ganxo decoratiu

• Pinzell

• Paper decoratiu

• Pintures acríliques

• Filferro

Jardineres

Per a aquest projecte va bé qualsevol mena de llauna. Per la teva seguretat, llima les vores per a prevenir accidents per talls. Just abans de pintar-la, procura netejar-la amb deteniment. Seca i aplica una capa de pintura del color que més t’agradi. També pots usar les noves pintures d’acabat guix que li dóna un aire més vintage. Deixa-la assecar almenys durant 12 hores. Si vols penjar-les, enrotlla al seu voltant un filferro, que funcioni com a nansa per a penjar. Quan acabis, tria les flors que més t’agradin i sembra-les.

A més de pintar-les, tens altres opcions, com per exemple la de folrar els tests amb corda, per a donar-los un aire més rústic.

Espelmes amb estil

Per a elaborar un bonic portaespelmes, l’ideal és triar una llauna de tonyina o una altra que sigui baixa. Pinta dels colors que vulguis, o folra-les amb paper decoratiu, retalls de tela que tinguis per casa, o enganxa vinils decoratius.

Pot de llapissos

Després de decorar-les al teu gust, penja-les d’una barra amb ganxos. D’aquesta manera, el material de papereria quedarà organitzat d’una forma original, sense ocupar espai innecessari.

Per Vivirhogar.es