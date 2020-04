Netflix llança una versió només per a mòbils

No a tot el món es consumeixen continguts audiovisuals de la mateixa manera. Malgrat que a Espanya, per exemple, s’empra de manera indistinta les televisions, els mòbils o les tauletes, en altres regions del globus el Telèfon intel·ligent és molt més important per a veure vídeos. Coneixedors de les diferents tendències que es poden trobar en tot el planeta, des de Netflix s’ha llançat recentment una nova tarifa que només estarà operativa a Tailàndia i Filipines.

Les persones d’aquests països, de la mateixa manera en què ja es fes a Malàisia i l’Índia, podran descarregar-se una versió de Netflix amb preus molt més assequibles. 149 pesos filipins i 99 baht tailandesos, o el que és el mateix 2,6 euros en el primer cas i 2,8 en el segon.

La diferència respecte a la quota que es paga a Espanya, on la més bàsica té un preu de 7,99 euros, és que en els dos casos citats, només es podran veure continguts des del telèfon mòbil. Segons va explicar el director d’Innovació de Producte de Netflix, Patrick Flemming, al mitjà BusinessWorld, la població dels dos països asiàtics mira el doble de continguts en la plataforma que a Europa.

L’exemple de l’Índia indica el camí a seguir per a la plataforma. Allí es va posar a la disposició dels internautes un pla per 2,5 euros al mes. Tenint en compte que al país hi ha 478 milions d’usuaris de telefonia, no sembla gens desgavellat el pla de l’empresa estatunidenca.

Per Tecnonews