L’IRTA donarà detalls sobre la seva nova seu al Pirineu en un acte a la Seu

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) s’implanta a l’Alt Pirineu. L’òrgan del Departament d’Agricultura presentarà la creació de la seva nova oficina a la Seu d’Urgell mitjançant un acte públic, obert a tothom, que tindrà lloc aquest dijous, al migdia, a la Sala de Sant Domènec, on es donaran detalls de com es farà aquesta estrena i hi haurà una taula rodona sobre el sector primari.
La presentació començarà a les 11:45 hores, amb la benvinguda per part del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig; l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el director general de l’IRTA, Ramon Usall. Tot seguit, hi haurà una taula rodona moderada per Antoni Dalmau, també membre de l’IRTA. En aquest debat hi intervindran Raquel Camps, especialista en tecnologies aplicades al territori mitjançant el projecte Smartwellgraz; el ramader Martí Orriols, gerent de la Federació de Raça Bruna dels Pirineus, i Oriol Sala, alcalde de Vilamòs i vicesíndic del Conselh Generau d’Aran.
Tot i que en aquest acte s’explicaran més dades sobre aquesta implantació de l’IRTA a la Seu i el Pirineu, els dies previs ja n’ha transcendit que inicialment ocuparan un espai provisional, cedit per l’Ajuntament urgellenc, però que la previsió és que el seu emplaçament definitiu serà a l’històric edifici de Ca l’Armenter, en ple carrer dels Canonges. Al darrer ple municipal, el consistori de la Seu ha acordat per unanimitat cedir aquest immoble a la Generalitat perquè hi habiliti dependències de diferents departaments del Govern, en el marc del desplegament de delegacions a l’Alt Pirineu i Aran. A la mateixa sessió es va acordar cedir per al mateix objectiu l’edifici dels Antics Jutjats, que ofereix una superfície de més de 1.000 m2 i és a la plaça del Pati Palau, a pocs metres de Ca l’Armenter.
A banda de la conselleria d’Agricultura, en aquests dos espais també és previst que hi hagi les delegacions pirinenques dels departaments de Territori, d’Interior i d’Unió Europea i Acció Exterior. En els casos d’Agricultura i Territori, aquests darrers anys ja han estat presents a l’edifici annex del Consell Comarcal, on ara es preveu ubicar-hi una de les tres Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) que la Generalitat obrirà a l’Alt Pirineu. Les altres dues seran a Puigcerdà i a Tremp.