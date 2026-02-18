JJOO: Carla Mijares es queda fora de l’eslàlom a la primera mànega

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, no ha pogut completar l’eslàlom dels Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina, que s’ha celebrat aquest dimecres a Cortina d’Ampezzo. La corredora andorrana ha sortit a per totes i amb intensitat, però no ha pogut completar la mànega lluitant contra el traçat i el dolor al seu peu esquerre. Amb aquesta cursa finalitza la participació andorrana als Jocs 2026.
Amb una demostració d’enteresa i professionalitat, Carla Mijares ha estat avui en la lluita de l’eslàlom femení. No ho tenia gens fàcil perquè arrossegava molèsties al peu -pateix des de finals de gener una lesió al múscul flexor comú del dit del peu esquerre que, al portar la bota d’esquí, l’impedeix esquiar amb normalitat perquè té dolor-, però l’andorrana ha gestionat els últims dies amb molta feina de recuperació per a poder estar a la porta de sortida.
A la cursa, Mijares, que sortia amb el dorsal 42, buscava el ritme de sortida, però anava una mica tard i es deixava temps. Al primer sector perdia +3.75 per situar-se amb el 36è temps. Al segon sector recuperava el ritme i amb +0.62 i un acumulat de 4.37 continuava 36a, però finalment no podia arribar al tercer sector, en quedar fora de cursa en no poder agafar una doble ràpida.
Carla Mijares, esquiadora: “He sortit amb determinació, sabia que seria difícil pel dolor, sobretot als primers metres. El ritme m’ha arribat una mica tard, he perdut el tempo i quasi me’n vaig fora. He tornat a entrar i he remat, però mentalment això també afecta”.
També ha detallat l’acció decisiva: “En un moment en què havia de tancar més la línia per a prioritzar el tempo, he tirat una mica massa cap avall i una doble que venia ràpid no l’he pogut passar”.
Tot i la decepció, la valoració global és clara: “Agafar la sortida ja ha sigut una victòria per a mi, perquè no ho tenia clar durant la setmana. He disfrutat molt de tota l’experiència i marxo amb ganes de treballar aquests quatre anys per tornar-hi amb tota la garra i la millor forma possible”.