Èxit de l’estrena de Combattimento, de Joan Anton Rechi, a Sevilla

El director d’escena andorrà, Joan Anton Rechi, va triomfar aquest dimecres, a la nit, a Sevilla, amb l’estrena de la seva nova producció de Combattimento, un espectacle construït a partir de la música de Claudio Monteverdi. La proposta va captivar el públic i la crítica, que van aplaudir llargament la seva força escènica i l’originalitat de la posada en escena.
Després del seu pas exitós pel Festival Castell de Peralada, Combattimento va arribar a la capital andalusa en el marc d’un nou festival d’òpera, amb una posada en escena singular: l’acció té lloc dins d’un ring de boxa, metàfora visual de la lluita eterna entre l’amor i la mort.
La producció, que va rebre una entusiasta acollida, compta amb vestuari de Mercè Paloma, il·luminació d’Alberto Rodríguez Vega i direcció musical de Fausto Nardi. El repartiment, integrat per les veus d’Anna Alàs, Rocío Martínez, Víctor Sordo i Francisco Fernández Rueda, va destacar per la seva intensitat i entrega artística.
Combattimento confirma la vigència i la força expressiva de Monteverdi més de quatre segles després, i alhora ofereix una mirada contemporània i poètica que acosta la intensitat emocional de la música barroca al públic d’avui.
Amb aquest nou èxit, Joan Anton Rechi referma la seva projecció internacional i situa de nou el nom d’Andorra als grans escenaris europeus. Els darrers mesos el director ha signat produccions a teatres de prestigi com La Fenice de Venècia o el Landestheater Coburg, ha estat present al Festival de Savonlinna a Finlàndia, i encara té previstes properes estrenes a Aachen, Valladolid, Oldenburg i de nou a Venècia.