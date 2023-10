L’Interfado arriba a la Seu el 29 d’octubre amb Andrea Imaginario

La 12a edició del Festival Internacional de Fado de Catalunya que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona, l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, la Federació d’Ateneus de Catalunya i Supermercats Plusfresc, i sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, tindrà lloc per dotzè any consecutiu a Lleida.

Per tercera vegada també es durà a terme a la Seu d’Urgell i, enguany, s’han sumat nous escenaris a Sant Feliu de Llobregat i Cambrils, fins al 4 de novembre amb un concert inaugural a l’Ateneu Santfeliuenc de Sant Feliu de Llobregat, un concert a la Seu Vella de Lleida, dins de la programació de “Nits de lluna plena al claustre de la Seu Vella”, dos concerts a l’Espai Orfeó de Lleida, una actuació a la sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell i amb un concert al Teca Teatre de Cambrils (Tarragona).

També es podrà gaudir de l’oferta gastronòmica que acompanya habitualment el festival amb un taller de cuina portuguesa a l’Espai Sunka de Plusfresc a càrrec de Víctor Nicolau, responsable gastronòmic de Plusfresc, i un tast de gastronomia portuguesa als concerts d’avui dissabte, 21 d’octubre i del 4 de novembre de la mà de BO de Shalom, establiment amb valor social, a partir de les 21:00 h a l’Espai Orfeó.

Enguany l’Interfado comptarà amb les actuacions de formacions musicals amb una consolidada trajectòria musical dins del fado, vingudes des de Portugal, Veneçuela i les Illes Canàries.

Andrea Imaginario (Aj. la Seu)

Andrea Imaginario actuarà a la Seu Vella de Lleida el dissabte 28 d’octubre i a la Seu d’Urgell el diumenge dia 29

Andrea Imaginario presenta ‘Saudades’

28 d’octubre. Seu Vella de Lleida. 21:30 h.

29 d’octubre. Sala Immaculada. La Seu d’Urgell. 19:00 h.

Veu: Andrea Imaginario

Guitarra portuguesa: Miguel da Silva

Guitarra clàssica: Manuel Ferreira

Andrea Imaginario és una cantant veneçolana versàtil que interpreta fado i música iberoamericana amb un estil propi, marcat per la dolçor característica del seu timbre de veu. Canta en portuguès i espanyol, i el seu repertori inclou música original d’importants compositors llatinoamericans sobre poemes d’escriptors com Pessoa i Camões, en una aposta de la cantant per la interculturalitat, fruit de la seva experiència a la diàspora. Els seus concerts estan envoltats d’històries que arriben a l’ànima del públic. Té cinc àlbums produïts i actualment treballa en un projecte discogràfic d’integració entre Veneçuela i Portugal.

Al festival Interfado es podrà gaudir d’un concert amb un programa marcat per la poesia dels grans autors portuguesos i per la sonoritat intercultural del seu repertori. Aquest inclou clàssics del gènere, així com fados originals basats en poemes com Autopisocografia (de Fernando Pessoa) i Mudam-se us tempos (de Luis de Camoens).

Andrea Imaginario ha treballat amb músics de primera línia com Miguel Chacón, Aquil·les Báez, Miguel Delgado Estévez, Cláudia Picado, José Manuel Duarte, Miguel Silva, Henry Martínez, Nené Quintero, Roberto Jirón, Rubén Rebolledo, Jorge Torres, Goyo Reyna, Pepesito Valdés, Eduardo Galián, Julio Mendoza, Laurent Lécuyer, Heriberto Rojas, Daniel Luzardo, Juan Francisco Sans, Mariantònia Palacios, Gerardo Gerulewicz, Miguel Astor, Ensamble Musica Reservata (dir. Sandrah Silvio), Orquestra Simfònica de Veneçuela i Orquestra Juvenil Simón .

Es va graduar com a cantant a l’Escola de Música «Lino Gallardo». És llicenciada en Arts i magíster en Literatura Comparada per la Universitat Central de Veneçuela. És investigadora i professora. Actualment, desenvolupa una investigació doctoral a la Universitat Autònoma de Lisboa titulada Història i representació de la cultura portuguesa a Veneçuela.



Reconeixements

Medalla d’honor per contribuir a la divulgació de la cultura portuguesa, atorgada per l’Associació de Lusodescendents de Veneçuela (ASOLUDEVEN). 2014.

Primer lloc del nivell bàsic del concurs Nacional de Cant E.M. José Ángel Lamas. 1999.