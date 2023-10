Sopar solidari per a dones a favor d’ATIDA

Cartell anunciant el sopar-còctel solidari per a dones a favor d’ATIDA (Andtropia/dotzexdotze)

El proper dimarts, 24 d’octubre, diferents col·laboradors se sumen al moviment #dotzexdotze i organitzen un sopar-còctel per a dones amb un objectiu solidari. Aquell dia, i a partir de les 20.15 hores, les assistents podran gaudir de la gastronomia de muntanya que caracteritza la Borda de l’Hereu, a Encamp, i el seu equip prepararà un sopar-còctel especial mentre es comparteixen unes hores de bona companyia i d’experiències interessants entre amigues.

El preu del sopar-còctel és de 40 euros per persona i les reserves es poden fer directament al restaurant (per telèfon, per correu electrònic o per whatsapp a reserves@bordahereu1693.com o +376 36 46 46).

Tot el benefici es destinarà a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), protagonista del mes d’octubre del moviment #dotzexdotze. ATIDA treballa des de fa anys per a donar visibilitat a la importància de les donacions d’òrgans i per a homenatjar a les persones donants.

Si no s’hi pot assistir, es pot fer una donació Fila 0 directament al compte bancari d’ATIDA amb l’IBAN AD67 0007 0049 0001 3872 6013.