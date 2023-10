Ja hi ha dates per al Merrell Mountain Festival Comapedrosa

Una edició anterior del Merrell Mountain Festival Comapedrosa (Ocisport)

El 20 i 21 de juliol del 2024, Arinsal – la Massana tornarà a ser l’epicentre d’Andorra amb el Merrell Mountain Festival Comapedrosa. El festival de muntanya oferirà activitats per a tots els públics, per als amants de l’alta muntanya a l’entorn del Parc Natural del Comapedrosa com són les curses de trail running, curses infantils, ioga, senderisme, vies ferrades i cinema de muntanya. Les inscripcions de les curses s’obriran el 23 d’octubre a skyracecomapedrosa.com.

La Merrell Skyrace Comapedrosa és una prova especial. Una cita fixa al calendari internacional i una de les grans curses de referència per als amants del trail running.

Skyrace Comapedrosa: Els seus 24 km i 2.375m+ la converteixen en un tot un repte. Un traçat molt tècnic, ràpid i divertit que ofereix uns paisatges espectaculars. Una cursa excepcional per a tots els participants. La cursa s’endinsa al Parc Natural de les Valls del Comapedrosa i arriba fins al cel andorrà, al cim del Comapedrosa. La prova, serà per segon any consecutiu, Copa del Món de les XTERRA Trail Run World Series.

Skyrace Arinsal: Els seus 15km i 1.456m+ completen una cursa adequada per als més ràpids, els més joves i aquells que es volen iniciar al trail running en el marc d’un esdeveniment de primer nivell internacional. Una cursa ràpida i completa, que aplega bosc, cresta, cims, refugis i tota la bellesa del parc natural que l’acull.

Vertical Comapedrosa: Una cursa exigent amb 8km i 1.483m+ que faran gaudir al màxim els amants d’aquest tipus de proves i que, òbviament, els portarà a coronar un dels punts emblemàtics d’Andorra, el Pic del Comapedrosa, serà allà on s’ubicarà la meta (2.953m d’altitud). El 2023 se celebrava la primera edició d’aquesta cursa, on Marc Casanoves i Laura Orgué marcaven el “Fatest Known Time” amb 01:16:00 i 01:29:38 respectivament.

La Merrell Skyrace Comapedrosa ha viscut sempre un molt bon nivell de participants. Per les valls del Comapedrosa han desfilat figures del trail running mundial com Kilian Jornet, Tom Owens, Denisa Dragomir, Christian Mathys i Sheila Avilés.

La temporada de Trail running queda lluny, però és moment de fixar els objectius per al proper any. Córrer en el millor dels escenaris és possible a la Merrell Skyrace Comapedrosa.