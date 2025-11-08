Una actuació més participativa que mai en el marc del Concert de Santa Cecília

La Fundació ONCA celebrarà el diumenge, 23 de novembre, a les 12 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el tradicional Concert de Santa Cecília. En aquesta edició, i per tercer any consecutiu, es comptarà amb la participació de l’Orquestra del Conservatori de Música del Comú d’Andorra la Vella, que, conjuntament amb la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), protagonitzaran la primera part del concert, que serà dirigida per Àlex Arajol.
A la segona part, i dirigida per Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA, s’hi afegiran els alumnes de les diferents escoles que tradicionalment participen en aquest esdeveniment: l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de Violí del Comú d’Encamp, l’Escola de Música de les Valls del Nord, l’Espai de Música Moderna, el Conservatori de Música del Comú d’Andorra la Vella, els alumnes de vent de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA) i els alumnes de corda de l’Àgora Andorra International School.
A més, per quart any consecutiu, l’orquestra comptarà amb la participació de músics de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNM).
El concert portarà per títol “Set elements essencials” i comptarà amb prop de cent cinquanta participants a l’escenari. La primera part, amb una quarantena de músics, ha estat dissenyada conjuntament amb Jordi Albelda, director de l’Orquestra del Conservatori de Música del Comú d’Andorra la Vella, i inclourà un repertori que anirà de Boyce a Rutter, passant pel compositor català, Toldrà.
A la segona part, prop de cent cinquanta intèrprets oferiran una suite orquestral en set moviments, amb composicions escrites pel mateix Gumí. Segons ell, “és un concert en què una gran representació dels artistes del Principat s’uneixen en una orquestra inclusiva que ens interpel·la com a país. Conjuntament, interpretaran una suite escrita a mida sobre els espais de medi ambient que defineixen Andorra, un per a cada parròquia. És música nova, inspirada en melodies tradicionals i populars del Principat, però transformada per a fer un pas endavant i mantenir viu el nostre patrimoni cultural entre els joves.”
L’actuació compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera.
Les entrades ja són a la venda al web de la Fundació ONCA (www.onca.ad) i tenen un cost de 5 euros.
CONCERT SANTA CECÍLIA- “Joves músics amb veu pròpia”
Diumenge, 23 de novembre, a les 12 hores
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
“SET ELEMENTS ESSENCIALS”
Alumnes de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA)
Alumnes de l’ Agora International School Andorra
Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany
Escola de violí del Comú d’Encamp
Escola de Música de les Valls del Nord
Espai de Música Moderna
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell
Orquestra i alumnes del Conservatori de Música del Comú d’Andorra la Vella
Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra
Amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
Jordi Albelda, director de l’Orquestra del Conservatori de Música del Comú d’Andorra la Vella
Carla Iglesias, narració
Àlex Arajol, director
1a part
William Boyce – Simfonia núm. 1 en Sib M
Allegro
Moderato e dolce
Allegro
Eduard Toldrà – Vistes al Mar
Lento – Allà a les llunyanies de la mar
John Rutter – Suite per a cordes
A-Roving
I Have a Bonnet Trimmed with Blue
O, Waly Waly
Dashing Away
Albert Gumí, director
2a part
Albert Gumí (1965-) Composicions
1.- Sant julià de Lòria: La tTranshumància – (Himne de Canòlich + Ball de lLa Marratxa)
2.- Andorra la Vella: Els camins de pPedra – (Contrapàs)
3.- Escaldes Engordany: Les parets de pPedra sSeca – (Ballet de Santa Anna)
4.- Encamp: El cercle de Pessons – L’aigua – (Encamp de Gresca)
5.- La Massana: La Farga de Rossell – (L’Esquerrana)
6.- Canillo: La Vall d’Incles – La flora autòctona – (Dansa de Canillo)
7.- Ordino: Comapredrosa, Casamanya, lLa Serrera – Les muntanyes més altes del Principat – (Les tres ninetes de la Vall d’Ordino