L’INEFC Pirineus gradua la seva segona promoció en una emotiva cerimònia a la Seu

La plaça dels Oms de la Seu d’Urgell ha estat l’escenari, aquest divendres al vespre, de la cerimònia de graduació de la segona promoció del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de l’INEFC Pirineus, corresponent al període 2022-2026. L’acte ha reunit estudiants, familiars, professorat, personal del centre i representants institucionals en una celebració que ha posat de manifest la consolidació del projecte universitari de l’INEFC Pirineus al territori.
La cerimònia ha estat presidida per autoritats acadèmiques i institucionals, entre les quals l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física a Lleida, Xavier Serratosa; el vicerector d’Ordenació Acadèmica i PDI de la Universitat de Lleida, Dr. Marc Salat, en representació de la rectora; el director de l’INEFC de Catalunya, Dr. Eduard Inglés, i la directora de l’INEFC Pirineus, Dra. Sílvia Puigarnau.
L’acte ha començat amb la benvinguda als assistents i l’entrada dels estudiants graduats, seguida d’un programa que ha combinat moments acadèmics, culturals i emocionals. La cerimònia ha comptat amb diverses actuacions artístiques, entre les quals la peça de dansa Sense altres, no existeixo, interpretada pel grup Ilerdancers de l’INEFC Lleida, i l’actuació musical de Que tinguem sort, de Lluís Llach.
Durant l’acte acadèmic han intervingut la directora de l’INEFC Pirineus, representants de l’alumnat i els padrins de la promoció, el Dr. Albert Mallol i Jordi Laudes, que han adreçat paraules de reconeixement i encoratjament als nous graduats. També s’ha projectat un vídeo commemoratiu elaborat pels mateixos estudiants amb imatges dels quatre anys de formació universitària.
Un dels moments més esperats de la jornada ha estat el lliurament de les bandes i les orles als estudiants, protagonitzat per les autoritats presents, que han felicitat personalment cadascun dels graduats. Posteriorment, l’alumnat ha fet entrega de l’orla de la promoció a la directora del centre, Dra. Sílvia Puigarnau, com a record d’una etapa que ja forma part de la història de l’INEFC Pirineus.
En el torn de parlaments institucionals, el director de l’INEFC de Catalunya, Dr. Eduard Inglés, ha posat en valor la trajectòria de la promoció i la consolidació del centre al territori.
Per la seva banda l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha remarcat la vinculació entre la ciutat i el projecte universitari de l’INEFC Pirineus. Igualment, el delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física a Lleida, Xavier Serratosa, ha destacat la contribució dels nous graduats al desenvolupament de l’activitat física i l’esport al país. Finalment, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i PDI de la Universitat de Lleida, Dr. Marc Salat, en representació de la rectora de la UdL, ha clos els parlaments institucionals destacant la importància de la formació universitària i del compromís dels nous professionals amb la societat.
La celebració ha culminat amb la interpretació del tradicional Gaudeamus Igitur a càrrec del Cor de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, seguida de la fotografia oficial de la promoció i d’un refrigeri de germanor a la plaça del Cadí.
Amb aquesta segona promoció graduada, l’INEFC Pirineus continua consolidant-se com un centre universitari de referència en la formació superior en ciències de l’activitat física i de l’esport al Pirineu.