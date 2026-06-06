Entrenament de portes obertes de la selecció femenina de bàsquet abans del FIBA Small Countries

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El cartell anunciador de l'activitat (FAB)
El cartell anunciador de l’activitat (FAB)

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) convoca un entrenament de portes obertes de la selecció nacional femenina que està preparant la seva participació al FIBA Small Countries que es disputarà a Kosovo del 23 al 28 de juny. L’activitat, que tindrà lloc aquest proper diumenge, 7 de juny, a partir de les 12.30 hores al pavelló Joan Alay d’Andorra la Vella, s’emmarca dins la campanya internacional de FIBA Her World, Her Rules (#HWHR), un projecte que la Federació Andorrana de Bàsquet desenvolupa des de fa diverses temporades amb l’objectiu de fomentar la pràctica del bàsquet entre les nenes i joves del país.

Gràcies a les diferents accions impulsades dins d’aquest programa, el nombre de jugadores federades a Andorra s’ha multiplicat per tres en els darrers anys, convertint-se en una de les iniciatives de promoció de l’esport femení amb més impacte del país.

Durant la jornada, els assistents tindran l’oportunitat de compartir pista i entrenament amb les jugadores de la selecció nacional femenina dirigides pel seleccionador José Rodríguez acompanyat de Xavier Galera.

A més de l’activitat esportiva, totes les persones assistents rebran una samarreta commemorativa de la campanya #HWHR i participaran en el sorteig de diferents obsequis i productes de marxandatge oficial del programa.

La Federació Andorrana de Bàsquet considera aquesta jornada una oportunitat per a continuar promovent la igualtat d’oportunitats en l’esport, donar visibilitat a les esportistes andorranes i acostar les seleccions nacionals a les jugadores més joves.

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