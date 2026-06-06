Activitats recomanades per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell recorda que, cada dissabte del mes de juny, a les 19:00 hores, es porta a terme una visita guiada al jaciment arqueològic del Pati de les Monges de la Seu d’Urgell. Per a les persones interessades, es pot trobar més informació sobre aquesta activitat, que requereix inscripció prèvia, a l’enllaç següent: https://agenda.laseu.cat/agenda/esdeveniment/id/4878.
Per altra banda, el pròxim dijous, dia 11 de juny, a les 19:00 hores, a la llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell, tindrà lloc la presentació del llibre «Presoners a Cerdanya el 1939. La retirada republicana, els camps francesos i el camp de concentració de Puigcerdà», editat per Anem Editors, a càrrec del seu autor, Marc Pont.
Finalment, l’ens comarcal recorda que del 13 al 17 de juliol, se celebraran els cursos d’estiu de la Universitat d’estiu de Lleida (UdL) a la Seu d’Urgell. Es pot trobar la relació de cursos, així com les condicions d’inscripció, a l’enllaç següent: https://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/relacio_de_cursos/.