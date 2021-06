L’índex de vendes de les grans superfícies creix un 58% respecte l’abril 2020

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +58,0%, a preus corrents, el mes d’abril del 2021 respecte a l’abril de l’any anterior. Si es desglossa l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris augmenta el +9,0% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) creix el +250,8% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta variació general anual se situa per sobre de la xifra de França (+18,9%) i per sota de la d’Espanya (+95,5%).

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), augmenta el +57,3% a l’abril del 2021 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris augmenten el +8,3% i les vendes de la resta de productes creixen el +249,7%.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials a l’abril del 2021 creix el +2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, més del 64% són dones i més del 90% disposa de contractes a jornada completa.