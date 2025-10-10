L’impuls de la millora dels accessos viaris entre Andorra i França centra el 9è Diàleg Transfronterer Occitània–Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, i Pierre-André Durand, prefecte de la regió d’Occitània i prefecte de l’Alta Garona, han presidit aquest divendres la novena edició del Diàleg Transfronterer Occitània – Andorra, que enguany s’ha celebrat a Tolosa. La delegació andorrana l’han completat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa, l’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque.
També hi han pres part la vicepresidenta del Consell Regional d’Occitània, Nadia Pellefigue; els primers vicepresidents dels consells departamentals de l’Arieja, Jean-Paul Férré, i dels Pirineus Orientals, Nicolas Garcia; així com l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin.
La galeria antiallaus de l’Hospitalet-près-l’Andorre, a punt de finalitzar-se
Un dels principals anuncis que s’ha dut a terme durant la trobada és la finalització de la galeria antiallaus de l’Hospitalet-près-l’Andorre, que estarà enllestida a començaments de novembre, després de dues temporades d’obres d’estiu. Es tracta d’una infraestructura emblemàtica dels acords bilaterals entre França i Andorra destinats a millorar la viabilitat i la resiliència de les rutes entre Andorra i França.
El comitè estratègic encarregat de fer el seguiment d’aquests acords ha celebrat la finalització d’aquesta obra de 300 metres de longitud, determinant per a la prevenció de riscos i la seguretat dels usuaris durant l’hivern. Ha destacat igualment que els treballs s’han completat dins el calendari previst, malgrat les importants dificultats geotècniques i logístiques que ha comportat el projecte.
El comitè també ha examinat el programa d’intervencions previstes per a millorar la circulació als voltants immediats de la frontera, a la carretera RN 22, així com les mesures de prevenció de riscos, especialment davant la caiguda de blocs, tant a l’itinerari d’accés cap als Pirineus Orientals com, en sentit contrari, a la carretera departamental RD 66. Els treballs són competència del Consell Departamental dels Pirineus Orientals.
Lluita conjunta contra el contraban
D’altra banda, Xavier Espot i Pierre-André Durand han destacat la bona cooperació francoandorrana en la lluita contra el contraban de tabac. Han instat els serveis competents, sota l’autoritat dels prefectes i de la ministra Justícia i Interior, a reforçar aquesta col·laboració per a adoptar mesures més contundents amb l’objectiu d’afeblir les xarxes criminals actives a la frontera del Pas de la Casa.
Una cooperació econòmica sectorial més sòlida
Una part de la sessió d’aquest divendres s’ha dedicat, com és habitual, al treball dels grups bilaterals temàtics, on s’ha posat de manifest la vitalitat de la col·laboració en els àmbits de la salut, l’agricultura i la ramaderia. En destaca especialment la participació, per primera vegada, d’Andorra dins de l’Espai Arieja durant el Saló Internacional de l’Agricultura, que tindrà lloc a París el febrer de 2026. Aquesta presència conjunta té per objectiu promoure els productes locals i la raça bovina autòctona.
La trobada també ha posat en relleu el dinamisme en matèria de cooperació econòmica entre Andorra i Occitània. El prefecte de regió i el cap de Govern han celebrat els contactes establerts entre operadors econòmics, especialment en el sector digital, i han fet una crida a concretar aquestes iniciatives mitjançant la signatura de nous acords de col·laboració empresarial.
Finalment, les delegacions han actualitzat l’estat de la candidatura transnacional al Patrimoni Mundial de la UNESCO, titulada Els testimonis materials de la creació de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra, que actualment es troba en la fase final de preparació. Està previst que el dossier es presenti per a la seva avaluació a finals de gener de 2026.