El grup de folk urgellenc Sorguen guanya el XVIII Concurs Sons de la Mediterrània

El grup de folk urgellenc Sorguen és la formació guanyadora del XVIII Concurs Sons de la Mediterrània. El jurat ha valorat el seu repertori de creacions pròpies, que combina peces instrumentals amb altres cantades en clau polifònica, així com el seu arrelament en l’imaginari pirinenc. El grup està integrat per Josep ‘Pepon’ Villarubla (acordió diatònic), Erika Welgand (flauta travessera), Ernest Pipó (guitarra acústica), German de la Riva (veu), Clara Mateo (veu) i Júlia Molina (veu).
Sorguen ha compartit aquest dijous la final amb Júlia Cruz, cantant de Fraga amb una proposta intimista entre l’arrel i la cançó d’autor, i el duo gironí Ani in the Hall, amb una posada en escena impactant i veus acompanyades de percussions i electrònica.
Com a guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània, Sorguen actuarà en diversos esdeveniments, com el Festival Tradicionàrius, l’Ethno Catalonia de Banyoles, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, el Música a la Vila del Vendrell, el FiM Vila-seca, el Korre K Token de Blanes i el Circuit Folc, a més de gravar un disc i participar en l’Obrador d’arrel de la Fira Mediterrània, on també actuaran l’any vinent.
El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius, amb el suport de la Fira Mediterrània, el FIMPT, el Música a la Vila, l’Ethno Catalonia, el FIMPT, el FiM Vila-seca, el Korre K Token i el programa Mans de 3Cat.