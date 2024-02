L’ICON A5, el tres en un. Per terra, mar i aire

Del compte de YouTube d’ICON Aircraft

Tot el que pot arribar a permetre la tecnologia i aquelles persones que la fan possible sembla no tenir límits. Allò que ens podem imaginar i que, en un principi, sembla una fantasia, acaba sent del tot realitzable en un o altre moment. Cada cop hi ha més invents, més ginys, més innovacions que acabaran fent real el que semblava ciència ficció fa tot just uns pocs anys.

Es podrien citar molts casos al respecte, però en la secció del “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana ens aturem en una creació, una màquina que permet desplaçar-se per terra, per mar i per l’aire. No és una invenció ni molt menys nova, però sí que és cert que cada cop es fabriquen aparells més sofisticats. Sense entrar en el seu preu, ni per a quan hi haurà una legislació que permeti la lliure circulació d’aquest “tres en un”, de moment, ens quedem amb aquesta joia de l’enginyeria. Us presentem l’ICON A5, d’ICON Aircraft.