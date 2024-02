El Zoo del Pirineu inaugura un nou espai per a animals en semillibertat

Els isards poden fer salts de 2 metres d’alçada i 6 de longitud, i desplaçar-se a velocitats de 50 km/h en terrenys d’alta muntanya

El Zoo del Pirineu ha inaugurat un nou espai per a un isard que fa un mes va ingressar al refugi d’animals salvatges a causa del tancament del centre on residia fins aleshores. Després de superar amb èxit el període de quarantena, el 29 de gener l’isard La Coma ha estat traslladat al lloc definitiu prop de l’entrada del parc, on pot gaudir d’un espai de 2.200 m2 que combina bosc, muntanyes de pedra i prat.

Allà pot córrer, saltar, observar l’activitat del refugi i amagar-se si necessita tranquil·litat. Sota aquest tipus de condicions els animals viuen en un estat conegut amb el nom de «semilibertat».

L’isard és un mascle de 5 anys que va néixer en captivitat i que no ha desenvolupat els instints necessaris per a sobreviure en llibertat. L’exemplar ha estat batejat amb el nom de «La Coma» en honor als alumnes de l’escola La Coma que han participat en la iniciativa amb una donació per a la compra del material per a la construcció de la seva nova llar.

Atès que els mascles adults d’isard habitualment viuen en solitari, no cal trobar companyia per a La Coma. Tot i això, en cas necessari, l’espai pot albergar fins a 3 isards més.

La Fundació Zoo del Pirineu, a Odèn, al Solsonès, anima la gent a visitar el refugi i conèixer, entre molts d’altres, aquest animal àgil que habita a les muntanyes del territori.