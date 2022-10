La Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra torna a Illa Carlemany pel pont de Tots Sants

Dissabte, 29 d’octubre, s’inaugura a illa Carlemany una nova Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra, que enguany arriba a la desena edició. La iniciativa pretén donar a conèixer els productes alimentaris que es produeixen a les explotacions agràries i apícoles del país, així com petites empreses del Principat que elaboren productes alimentaris i altres tipus de productes artesanals.

La Mostra estarà oberta al públic dissabte 29, diumenge 30 i dilluns 31 d’octubre d’11 a 21 h. Està dirigida específicament als turistes, que visiten en gran nombre Andorra aprofitant el pont de Tots Sants, però també és una ocasió perquè molts residents del país descobreixin o s’aprovisionin de productes autòctons només disponibles en algunes botigues o en determinats córners especialitzats d’alguns centres comercials.

Enguany hi ha representades a la Mostra les cerveses de Cervesa Alpha, la xocolata de Xocland, els cosmètics de Pocions de Lluna Nova, els dolços de Pastisseria Estopiñán, la Ratassia de la Carmeta i l’hidromel d’Asgard —un dels productes més nous a incorporar-se a la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra—, a més del food truck de Lluís Dejuan, aparcat a l’entrada del centre comercial a l’avinguda de Carlemany, on s’exposen i es pot comprar una bona varietat de productes dels productors locals, com ara formatges, embotits, mels, confitures i melmelades o diversos tipus de cervesa.

Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra és una marca col·lectiva i registrada creada pel Departament d’Agricultura del Govern que agrupa les empreses nacionals que produeixen i comercialitzen productes alimentaris produïts a les explotacions agràries del país o altres tipus de productes artesanals que s’elaboren per petites empreses radicades a Andorra. Actualment està constituïda per 34 productors, una xifra que creix any rere any.

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell Soler, ha confirmat l’assistència a la inauguració, dissabte a les 11 h. La Mostra de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra està organitzada pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, com a una acció que s’emmarca dins de la seva política de promoció de la producció i el consum dels productes agropecuaris de qualitat i proximitat, i compta amb la col·laboració del centre comercial illa Carlemany i la revista digital de continguts gastronòmics Menja’t Andorra.