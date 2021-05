L’IBI de la Seu d’Urgell, a la mitjana de la demarcació de Lleida, amb 325 euros

La Seu d’Urgell se situa just a la mitjana de la demarcació de Lleida pel que fa al preu de l’Impost de Béns Immobles (IBI), segons el recull de dades que acaba de publicar l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb xifres corresponents al 2019.

Aquest informe indica que el preu mitjà de la contribució urbana a la capital de l’Alt Urgell és de 325,1 euros, exactament la mateixa xifra que la mitjana de tota la demarcació. Això són uns 125 euros menys que la capital comarcal lleidatana amb un IBI més car, que és Balaguer, amb una mitjana de 450 euros. Entre les ciutats amb l’IBI més elevat també destaquen Cervera (445) i Lleida (442). Les segueixen les Borges Blanques (420), Tàrrega (387), Solsona (373) i Mollerussa (333). Així, la Seu figura en el setè lloc de les onze capitals de comarca de la demarcació.

Si s’agafa com a referència la regió de l’Alt Pirineu i Aran, la Seu d’Urgell (que és el municipi amb més habitants de la regió) apareix en segon lloc, per darrera de Puigcerdà, que té un IBI mitjà de 387,3 euros. Per sota hi ha Vielha (261), Tremp (237), Sort (235) i el Pont de Suert (177).

L’increment en deu anys, per sota de la mitjana provincial

Pel que fa a l’evolució dels darrers deu anys, al llarg d’aquest temps l’increment mitjà de l’IBI a la Seu d’Urgell ha estat del 19,84%, un punt per sota de la mitjana provincial, que ha estat del 20,9%. L’any 2009, la contribució a la ciutat estava a la mitjana de 271 euros.

L’increment més fort en aquest període s’ha produït a Sort (+72,31%). El segon augment més pronunciat de la demarcació també correspon a una capital comarcal pirinenca: el Pont de Suert (+52,25%). A Puigcerdà, la variació ha estat de prop d’un terç (+29,76%), i a Vielha també ha estat per damunt de la Seu (+23,61%). De la seva part, Tremp és l’única capital comarcal, tant de l’Alt Pirineu com de l’àmbit de Lleida, on l’import mitjà de l’IBI ha baixat (-11,04%).

A la plana de Lleida, destaca l’increment de les Borges Blanques (+35,38%), seguit de Balaguer (+18,23%), mentre que Tàrrega és on la variació ha estat més moderada (+9,65%).