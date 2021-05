El Comú d’Escaldes-Engordany promociona els joves músics del país amb el Concurs Escaldes Sound

El departament de Joventut d’Escaldes-Engordany ha anunciat aquest matí la seva col·laboració amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cervera per impulsar un concurs de música juvenil: Esclades Sound. L’objectiu de la corporació escaldenca, tal i com ha explicat el conseller de Joventut, Joao Lima, és “promocionar els joves músics en ambdós territoris tot creant un espai de referència per als grups musicals joves del país”.

Els artistes guanyadors podran gaudir de l’experiència de fer un concert a la festa Major de Cervera. Segons s’ha fet públic des del Comú d’Escaldes-Engordany, l’ajuntament de Cervera assumirà les despeses de manutenció i pernoctació de tots els membres del grup així com les despeses derivades de l’organització i publicitat del concert.

Els vídeos dels participants es publicaran al YouTube del departament de Joventut del 16 de juny al 4 de juliol.