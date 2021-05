L’auge de les criptomonedes dispara les sol·licituds de residència a Andorra

No sols els artistes, esportistes i youtubers miren a Andorra com una alternativa per a gaudir d’avantatges fiscals: ara són els inversors en criptomonedes els qui veuen al Principat un refugi segur per als guanys que generen monedes com el bitcoin. Les sol·licituds de residència fiscal a Andorra per part d’aquest perfil d’inversor s’han incrementat un 65% en la primera meitat d’enguany, segons constaten des d’AbastGlobal – Andorra Solutions, una empresa d’assessoria i consultoria fiscal d’Andorra la Vella especialitzada en aquesta mena de tràmits.

En l’últim mes, el bitcoin ha aconseguit cotitzacions rècord pròximes als 60.000 euros i acumula una revaloració de més del 60% en el que portem d’any. Una pujada a la qual també s’han sumat unes altres criptodivises com l’ether, que ja està per sobre dels 4.000 euros i registra una pujada del 450% enguany; o el dogecoin, que es dispara un 9.000%. Això confirma les monedes virtuals com un vehicle d’inversió volàtil, però atractiu, amb el qual es pot guanyar (i perdre) molts diners.

Avantatges fiscals per a inversors

Els inversors en aquests productes són sobretot emprenedors del món digital, un públic jove i atrevit, però convençut del futur de les noves tecnologies com les criptomonedes i el blockchain. Alguns dels quals que han tingut més èxit s’han començat a traslladar des d’Espanya a Andorra, on ja formen un grup creixent de nous residents. Se sumen als artistes, esportistes, youtubers i jubilats amb grans patrimonis que han triat aquest petit país dels Pirineus com a destinació per a les seves finances.

Andorra ofereix un tracte fiscal molt favorable dels guanys del capital, que tributen a un tipus màxim del 10% enfront del 19-26% d’Espanya o del 30% “flat tax” per als inversors de França, la qual cosa atreu especialment als nous inversors digitals d’aquests països. Al Principat tampoc existeix l’impost sobre el patrimoni, un altre factor molt rellevant que ajuda a captar als grans patrimonis més tradicionals.

Segons Patrick Mueller, de l’assessoria fiscal AbastGlobal – Andorra Solutions, el perfil dels qui sol·liciten la residència a Andorra està canviant progressivament: “a l’inici de l’any vam tenir moltes sol·licituds de youtubers, influencers i altres perfils similars. Però en el segon trimestre estem atenent sobretot inversors en criptomonedes i altres vehicles d’inversió nous que busquen un refugi segur per als guanys obtinguts”. “La residència no lucrativa o passiva és la millor solució per al perfil d’inversor patrimonial. Una inversió de 350.000 euros en un actiu andorrà com l’immobiliari o fons d’entitats bancàries andorranes, més una fiança de 50.000 euros, obren la porta a ser resident passiu a Andorra. La residència s’atorga després de dipositar la fiança i acreditar tenir un domicili i una assegurança privada a Andorra. Això sí, encara no s’accepten les criptomonedes com a inversió”, aclareix Patrick Mueller d’Andorra Solutions.

Incertesa davant la regulació de les criptomonedes

Molts inversors en criptomonedes encara no han realitzat els guanys obtinguts, per la qual cosa no han hagut de declarar la tinença d’aquests actius. Això es deu al buit legal que encara existeix en molts països respecte al tractament fiscal de les monedes virtuals. Encara que aquesta situació no durarà.

L’avantprojecte de llei de lluita contra el frau fiscal que està preparant el govern d’Espanya obligarà a comunicar totes les operacions realitzades amb criptomonedes. També caldrà declarar els actius d’aquest tipus que es tinguin a l’estranger amb el model 720 d’Hisenda.

Per part seva, França no gravarà les transaccions amb criptomonedes, però sí que preveu repercutir l’IVA a les compres realitzades amb aquestes divises i taxar les conversions a diners “reals”. Aquestes iniciatives, que intenten augmentar la transparència en les operacions realitzades en un mercat encara poc regulat, generen un creixent recel entre els inversors.

En contrast, el Govern d’Andorra està adaptant el seu marc regulador per a incloure les criptomonedes, el blockchain i altres innovacions digitals com un dels pilars per al seu nou model econòmic de futur. El pla d’actuació del Govern, batejat com a “Horitzó 2023”, previsiblement inclourà un tractament fiscal i regulador encara més favorable a aquests actius per a atreure inversors.

