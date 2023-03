Liberals proposa dotar de més recursos als cossos implicats en la seguretat civil i ciutadana

Eva París, Josep Maria Cabanes i Pere Cerqueda (Liberals)

Liberals vol destinar més recursos als cossos implicats en la seguretat pública, ciutadana i les urgències com són els Cossos de Policia, Bombers i del Centre Penitenciari. “La seguretat ciutadana i civil és un dels nostres actius i atractius i cal que ho segueixi sent”, ha destacat el candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, a la frontera hispanoandorrana. De fet, ha remarcat que en els últims anys amb les diferents lleis i reglaments, “els serveis de seguretat han perdut autoritat i l’hem de recuperar”.

En aquest sentit, Cabanes ha comentat que aquests col·lectius han d’estar sotmesos a una regulació pròpia i específica que reconegui i reguli les especificitats que comporta el desenvolupament de les competències i subjeccions legals pròpies. De fet, des de Liberals creuen que s’han de desvincular d’una regulació administrativa des del departament de recursos humans de l’administració general per a concentrar-se integralment des del ministeri de l’Interior.

“Necessiten un estatus especial”, ha indicat Cabanes, i per aquest motiu cal examinar l’actual regulació legal i reglamentària pròpia per a estendre-la a tots els àmbits de cadascuna de les professions revisant competències, drets i subjeccions dels diferents cossos. A més, el candidat de Liberals ha destacat que és necessari “revisar i ajustar les graelles salarials” així com també revisar i ajustar l’obtenció de recursos tècnics i humans.

Finalment, Cabanes ha manifestat que les fronteres són els nostres primers filtres d’entrada i sortida del país per a mantenir la seguretat. Per tant, el tema de quotes és una de línies vermelles en les quals s’ha de trobar un encaix en la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, ha dit.