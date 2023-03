Liberals pretén impulsar models de negoci relacionats amb la intel·ligència artificial

David Férriz, Marc Galabert i Toni Puig de Liberals (Liberals)

Liberals vol impulsar la indústria 4.0 desenvolupant nous sectors industrials d’alt valor afegit com la intel·ligència artificial, entre d’altres, per continuar diversificant l’economia. El candidat liberal a la territorial d’Ordino, Marc Galabert, ha exposat que “volem seguir apostant per l’economia digital”, i ha recordat que en aquesta legislatura ja s’ha impulsat una Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació que posa facilitats als emprenedors per tal que puguin desenvolupar la seva activitat al país. La Llei “també habilita legalment noves formes de finançament com són el crowdfunding i posa a disposició estructures legals per a facilitar la transformació digital”, ha dit.

En aquest sentit, Galabert ha remarcat que ara convé impulsar tots aquells models de negoci relacionats amb la intel·ligència artificial, i ha puntualitzat que “possiblement requerirà habilitacions legislatives”. De fet, ha indicat que des d’Andorra Recerca + Innovació ja hi ha una persona participant en el Comitè d’Ètica d’Intel·ligència Artificial al Consell d’Europa “per tal de recollir que s’està fent al nostre entorn i poder legislar de manera segura i amb totes les garanties, un sector” que és de present i futur.

El candidat liberal ha declarat que per a mantenir aquest creixement econòmic, és molt important donar oportunitats. Galabert ha recordat que aquests darrers quatre anys s’ha fet una tasca molt important a nivell de diversificació econòmica amb sectors com el blockchain. També ha comentat que s’ha apostat per altres sectors d’economia digital com els esports electrònics o altres sectors com la biotecnologia o l’esport, que “fan generar negoci al país”. En la mateixa línia, Galabert ha indicat que l’economia digital ha de conviure amb els sectors tradicionals, els quals no són aliens a la transformació digital, i un exemple clar és el comerç electrònic.