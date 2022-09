L’Halterofília, apta també per a infants i adolescents

L’halterofília és un esport olímpic des de 1986 que consisteix a aixecar el màxim de pes possible, amb l’ajuda d’una barra proveïda de discos pesants als extrems que s’anomena Haltera.

Per tal de poder competir, als esportistes se’ls distribueix en diferents categories segons el seu pes, sent les següents:

– Categoria Olímpica (7 divisions)

Femenina : fins a 49 kgs, 55 kgs, 59 kgs, 64 kgs, 76 kgs, 87 kgs i +87 kgs.

Masculina: fins a 61 kgs, 67 kgs, 73 kgs, 81 kgs, 96 kgs, 109 kgs i +109 kgs.

– En Categoria IWF (Federació Internacional d’Halterofília), (10 divisions)

Femenina: fins a 45 kgs, 49 kgs, 55 kgs, 59 kgs, 64 kgs, 71 kgs, 76 kgs, 81 kgs, 87 kgs i +87 kgs.

Masculina : fins a 55 kgs, 61 kgs, 67 kgs, 73 kgs, 81 kgs, 89 kgs, 96 kgs, 102 kgs, 109 kgs, +109 kgs.

Existeixen dos moviments principals en Halterofília:

– Snatch o arrencada: sol ser el primer moviment en una competició. Consisteix a aixecar l’haltera des del terra fins a situar-la per sobre del cap en un sol temps.

– Clean and Jerk: composta de dos moviments. El primer que tracta d’aixecar l’haltera fins a reposar-la damunt de les espatlles, per a posteriorment elevar-la per sobre del cap.

La suma de tots dos moviments constitueixen la puntuació global.

Alguns dels beneficis de l’halterofília són:

Treball simultani de pràcticament la totalitat dels músculs del cos, per la qual cosa es considera un dels esports més complets.

Millora de la postura corporal.

Augment de la massa corporal.

Millora de la densitat òssia.

Pràctica de la potència i la força.

Increment de la flexibilitat.

Activació del metabolisme.

A més, al contrari del que pugui semblar, aquest esport és apte per a totes les edats, sempre que estigui supervisat per un professional i s’utilitzin els pesos adequats per a evitar una sobrecàrrega excessiva.