Allò sí era construir, no com ara

Ja fa temps que sentim dir als pares i, sobretot, als avis, “abans sí que es feien les coses bé, no com ara”. Ens diuen, “antigament una rentadora ens durava 25 anys, ara, com a molt, aguanta uns 8 o 10 anys. I, el mateix passa amb les neveres i les teles. Uix les teles! Això dels “mandos” és un enredo, és per als dropos”.

Bona part de raó sí que tenen perquè segur que, tots, hem estat víctimes d’aquests casos i hem comprovat, enrabiats, que els aparells no ens duren massa.

I les construccions? I les carreteres? Hem de reconèixer que ens queixem molt del poc que dura un enquitranat, un paviment… Circular fent eslàloms per a no enganxar cap clot a la carretera és una autèntica gimcana no fos cas que els amortidors facin figa. Com s’ho feien abans, per exemple en temps dels romans, per a que perdurin les seves vies, els seus vestigis, fins al dia d’avui? Ho voleu saber? Play al vídeo!