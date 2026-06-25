L’FPNSM rep per segon any consecutiu la visita del Motand

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha rebut, aquest dijous 25 de juny, la visita de la Penya Motorista l’Esquirol i del Comú d’Andorra la Vella, en el marc de les activitats prèvies del Motand 2026. La trobada ha permès a les persones ateses del Servei Ocupacional, Xeridell, i del Centre de Dia apropar-se al món del motociclisme de la mà dels membres de la penya.
Durant la visita, han pogut conèixer de prop l’equipament necessari per a conduir una motocicleta amb seguretat. A més, també han tingut l’oportunitat de pujar a les motos i fer-se fotografies. Com a record de la jornada, la Penya Motorista l’Esquirol ha fet entrega d’una samarreta commemorativa a les persones ateses. L’activitat ha finalitzat amb un esmorzar compartit en un ambient distès i festiu.