Extradit a Andorra un home a qui es buscava per a complir una condemna pendent per abusos sexuals a menors

La Policia ha fet efectiva, aquest dijous al migdia, l’extradició a Andorra d’un home de 76 anys que tenia una ordre judicial de recerca i detenció internacional emesa pel Tribunal de Corts el 2024 i difosa per INTERPOL. Se’l buscava per complir una condemna pendent per dos delictes majors continuats d’abús sexual a dues menors de 14 anys amb qui convivia en el moment dels fets.
Se’l va condemnar l’any 2021 a presó ferma pels abusos comesos anys anteriors, però en el moment de la sentència, ja no estava localitzable a Andorra.
Va ser detingut a Espanya el passat mes de gener i, un cop s’ha dut a terme tot el procés pertinent, se n’ha efectuat l’extradició. La Policia l’ha traslladat des de la frontera del riu Runer fins al Centre Penitenciari de la Comella per al seu ingrés immediat.