L’ENA i Teatre de l’Abast obren un càsting per a un nou projecte de creació escènica contemporània

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), en col·laboració amb la companyia valenciana Teatre de l’Abast, ha obert una convocatòria de càsting per a seleccionar els intèrprets que participaran en un nou projecte escènic de creació contemporània que s’estrenarà el 14 de novembre de 2026 en el marc del Festival Ànima d’Encamp. La proposta artística se centrarà principalment en el teatre físic i la manipulació d’objectes, i es desenvoluparà a través d’un procés de creació col·lectiva que combinarà moviment, cos i objectes per a construir una peça escènica contemporània amb una marcada dimensió visual i poètica.
La convocatòria està adreçada a professionals de les arts escèniques majors de 18 anys amb experiència o interès en disciplines vinculades al moviment i la creació corporal. Es valoraran especialment els perfils amb experiència en teatre físic, dansa, manipulació d’objectes o altres llenguatges escènics que contribueixin a enriquir el procés de creació.
El càsting presencial tindrà lloc els dies 11 i 12 de juliol de 2026, de 9:30h, a la Sala dels Arcs de la Massana. Posteriorment, les persones seleccionades participaran en diverses residències de creació i assajos entre els mesos de setembre i novembre, incloent-hi una residència artística a El Canal, Centre d’Arts Escèniques de Salt.
Teatre de l’Abast és una companyia valenciana que ha desenvolupat una trajectòria consolidada en la recerca de nous llenguatges escènics, situant el seu treball a la cruïlla entre el teatre físic, la manipulació d’objectes, la dansa i la música. Les seves produccions han estat presents en teatres i festivals d’arreu de l’Estat espanyol i destaquen per la seva força visual i poètica.
Amb aquest nou projecte, l’ENA continua apostant per la creació contemporània i per l’impuls de propostes escèniques innovadores que afavoreixen la col·laboració artística i l’experimentació de nous llenguatges sobre l’escenari.