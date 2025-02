L’FC Andorra retroba la victòria a la lliga contra el Lugo (2-0)

Alegria a les files andorranes per la victòria (FC Andorra)

Primera victòria (2-0), en lliga, d’Albert Company ‘Beto’ com a entrenador a la banqueta de l’FC Andorra. Ha estat a l’Estadi Nacional contra el Lugo. Un triomf important per a seguir somiant en ser un dels equips que acabin jugant el play-off d’ascens a la Segona Divisió. El partit ha començat francament bé per als tricolors amb un gol de Josep Cerdà al minut 15 de la primera part. Els del Principat ho tornaven a provar, aquesta vegada sense sort, al minut 32, amb una rematada de Clemente amb l’esquerra. S’ha arribat al descans amb triomf parcial per 1-0 en una primera meitat sense massa ocasions de gol.

Ja al segon temps, al minut 68, ara era Álvaro Martín per als andorrans qui ho provava, però la seva rematada sortia massa amunt. Al 73 arribava el debut d’un dels últims fitxatges de l’FC Andorra, el jugador d’Alcanar, Manel Royo. Quatre minuts després qui entrava per als del Principat era un Manu Nieto que ha estat l’autor del segon gol tricolor, després de transformar un penal a favor al minut 89. La diana era la sentència al partit. Fins i tot, el porter dels gallecs, Lavín, ha salvat al seu equip d’un altre gol en el temps afegit de la segona part.

El proper partit de l’FC Andorra serà al País Basc, a Barakaldo, el dissabte, 15 de febrer, a les 20 hores.