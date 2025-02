En contra de l’anunciat sí que hi ha tractors que afecten la circulació d’Andorra a la Seu i a l’N-260

Tractors esperant a Anserall per a realitzar la marxa lenta a l’N-145 a les 17:30 hores (Trànsit.cat)

Les concentracions de pagesos del Gremi de la Pagesia Catalana, que abans es feien dir Revolta Pagesa, no havien d’afectar en un principi la circulació de vehicles entre Andorra i la Seu. Així es va apuntar, tant des del col·lectiu com des dels Mossos d’Esquadra. Les mobilitzacions en altres punts de la xarxa viària catalana s’havien programat a partir d’aquesta propera mitja nit, però res s’ha fet com s’havia anunciat.

Diversos tractors de l’assemblea regional de l’Alt Urgell han ocupat l’N-145 (carretera de la Seu a Andorra) per a exercir la protesta que, aquest diumenge, afectarà aquelles persones que hagin d’abandonar Andorra, la gran majoria turistes. Els tractors també han fet acte de presència amb marxes lentes a l’N-260 provocant llargues cues.

Recordar que agricultors i ramaders reclamen menys burocratització, accions per a limitar el dany de la fauna salvatge i aturar les importacions de productes agrícoles de fora de la UE.