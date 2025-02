Convocades les subvencions per a l’any 2025 a entitats sense ànim de lucre amb projectes socials

Una parella de padrins (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes o activitats de l’àmbit social per a l’any 2025. L’objectiu és finançar programes o actuacions en l’àmbit dels serveis socials dins del territori andorrà, especialment en els àmbits d’actuació de la infància i l’adolescència, les persones amb discapacitat, la gent gran, entre d’altres, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern, on s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. En cas de necessitar informació complementària, els interessats poden dirigir-se a l’Àrea de Promoció de l’Autonomia Personal del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública.

El lliurament de les sol·licituds s’ha de dur a terme al Servei de Tràmits del Govern i la data límit de presentació és el 28 de març de 2025 en horari d’atenció al públic.