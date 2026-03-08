L’FC Andorra es consolida a la zona mitja guanyant l’Sporting (1-0)

Victòria (1-0) al darrer moment, al minut 93, d’un FC Andorra que ha merescut el triomf davant d’un Sporting que, pràcticament, no ha fet cap ocasió de perill en tot el partit. El duel ha començat molt bé per als del Principat, molt ben col·locats sobre el terreny de joc i gaudint d’una bona oportunitat de gol, de Marc Domènech, tot just al minut 4. Tan sols un després, el porter dels asturians, Yáñez, demanava el canvi per una lesió muscular, el porter suplent Christian Joel el substituïa. En el 26, el coreà Minsu posava a prova, amb una forta canonada, al recent entrat porter suplent de l’Sporting de Gijón. En el temps de descompte de la primera meitat, Diego Allende ha fregat el gol, que hauria avançat als del Principat just abans del descans.
A la segona part el domini ha seguit sent tricolor. Al 56 una gran jugada col·lectiva de l’Andorra, l’ha finalitzada Josep Cerdà, però la seva rematada no ha pogut trobar porteria. L’ha tornat a tenir Josep Cerdà al minut 67. La seva rematada, no obstant, ha sortit per sobre el travesser. Quan tot semblava que el partit acabaria amb empat i els andorrans només podrien sumar un punt, en el minut 93, en una jugada embolicada entre Yeray Cabanzón i un defensa de l’Sporting, aquest, s’ha acabat ficant la pilota a la seva pròpia porteria. Significava, així, la tercera victòria seguida dels del Principat, que escalen fins l’onzena posició de la classificació, a 7 punts del descens i a 10 punts del play-off d’ascens a primera, a la zona tranquil·la de la classificació.
El proper partit de l’FC Andorra serà el proper diumenge, 15 de març, a les 16:15 hores, a l’estadi Nuevo Los Cármenes, contra el Granada.