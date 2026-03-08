Copa del Món: Gina del Rio, 27a a l’sprint skating de Lahti

La Copa del Món d’esquí de fons de Lahti (Finlàndia) ha finalitzat, aquest diumenge, amb els 10km individuals en clàssic que han deixat novament Gina del Rio al top30 en la màxima competició. Avui ha estat 27a i amb aquest resultat suma 13 vegades que s’ha situat entre les 30 millors a la World Cup, 8 d’elles aquesta temporada.
L’andorrana, que sortia amb el dorsal 14, ha completat els 10km en clàssic amb un crono de 27.01,8, a 1.04,2 de la guanyadora, que ha sigut la sueca Frida Karlsson amb 25.57,6. Segona i tercera han estat la sueca Linn Svahn (+4,1) i la nord-americana Jessie Diggins (+6.2).
De menys a més
En el km1,1 Del Rio ja era 27a amb +13,2, mentre que en el 3,4 perdia una mica situant-se 35a a 38,1 del millor registre. A meitat de cursa (km5) es mantenia en aquesta 36a plaça amb +46,4, i en el km6,1 recuperava una posició (35a, +52,9), mentre que en el 8,4 guanyava quatre places i se situava 31a amb +1.06,6. Finalment, en meta demostrava un gran final recuperant altres quatre posicions, 27a amb el +1.04,2 definitiu.
13 vegades al top30 en la Copa del Món i 8 d’elles aquesta temporada
Amb el resultat d’avui, Gina del Rio suma 13 top30 en la Copa del Món des que va debutar en el circuit mundial al 2024. Aquesta temporada ha estat en 8 ocasions entre les 30. Ahir dissabte, a Lahti, va ser 11a en l’sprint skating, i aquesta temporada ha estat també al top30 a l’skiathlon de desembre a Trondheim (27a), on també va ser 28a als 10km skating; després, també al desembre va ser 13a a l’sprint skating i 12a als 10km skating de Davos; al Tour d’Ski es va quedar a les portes del top30 a l’sprint skating de Toblach, quan va ser 31a, i va tornar a entrar entre les 30 al gener a Oberhof, amb idèntic resultat que avui diumenge a la mateixa prova (27a als 10km en clàssic); ja a Falun al febrer ha estat 12a a l’sprint skating de Falun.
Les declaracions
Gina del Rio, fondista: “La veritat és que les sensacions han sigut bones. Al principi no sabia ben bé, perquè em notava una mica cansada d’ahir. Però, he pogut fer una bona cursa, controlant a la primera volta i podent acabar forta. Les sensacions han sigut bones. Crec que és de les millors curses que he fet en una 10km clàssic. Estem en la mateixa posició que a Oberhof, però una mica millor de temps respecte a la primera, i hi havia una mica més de nivell, així que estic molt contenta amb el resultat, amb els esquís que tenia i amb la feina feta el cap de setmana”.
Xabier del Val, responsable de la secció de fons: “Avui estem molt contents perquè aquesta cursa ha sigut realment molt bona per part de la Gina. El nivell aquí és superior al que ens vam trobar a Oberhof -també va ser 27a als 10km en clàssic- i a més a nivell de cronos la cursa d’avui ha estat molt bona. Marxem amb la sensació d’haver fet una bona feina”.