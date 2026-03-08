Rècord de participants en la 9a edició de l’Skimo Femení de Pal Arinsal amb més de 420 inscrites

La novena edició de l’Skimo Femení a l’estació andorrana de Pal Arinsal ha viscut aquest diumenge una jornada de rècord amb un èxit absolut de participació, que ha superat de llarg les expectatives de l’organització. Així, s’ha registrat un total de 420 persones han corregut en aquesta cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes de neu que se celebra en el marc del Dia Internacional de la Dona amb l’objectiu de promoure la pràctica dels esports de neu en el sector femení.
La cita no ha parat de créixer en popularitat i participació des dels seus inicis, experimentant amb aquestes 420 corredores i corredors d’enguany un augment del 13% respecte a les 341 de l’any passat. Del total, el 40% ha participat en la modalitat de raquetes de neu mentre que el 60% ho han fet en esquí de muntanya, en una prova que cal recordar és puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, un fet que atrau esquiadores més expertes. Així mateix, ha destacat la participació de 99 equips entre ambdues modalitats, dels quals 26 han estat de conjunts d’entre 3 i 8 membres, 31 parelles femenines, 35 parelles mixtes i 7 parelles formades per famílies.
La majoria de les participants continuen sent dones, representant un 86% del total, però el nombre d’homes que s’involucren en la causa també creix any rere any i ha passat dels 41 de la darrera edició als 60 d’avui, una xifra que des de l’organització es valora molt positivament, ja que molt més enllà de l’aspecte competitiu, la cursa té un vessant inclusiu i reivindicatiu que busca la implicació de tothom. Com ja es va fer l’any passat, els seus temps també han estat registrats i tinguts en compte per als resultats finals d’aquesta cursa.
Una competició inclusiva i de referència
En la modalitat d’esquí de muntanya, l’eslovaca Nikola Matkova ha repetit victòria i ha acabat en primera posició, completant el recorregut de 4 km i 432 m de desnivell des del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil amb un temps de 34’ 37”, rebaixant en 3 minuts el temps de l’any passat. Loli Mellado i Queralt Riba han estat la segona i tercera, respectivament, en completar la cursa.
En la modalitat de raquetes de neu, Isabel Gumbau, ha assolit una nova victòria després de cobrir els 3,4 km i 180 m de desnivell del recorregut en 23’ 21’’, seguida de Maria del Pino de la Fuente i Nuria Moreno, que han quedat en 2a i 3a posició respectivament.
Com és habitual, la jornada ha gaudit d’un gran ambient i ha anat acompanyada de diverses activitats tant per a les participants com per a acompanyants, en què també hi ha hagut moltes novetats i l’animació a càrrec del grup Els Senyora i la comparsa de las Raffaellas del Club Serradells. La festa ha conclòs amb un dinar de germanor obert també a tothom i l’Après-skimo party.
Recaptació solidària per a AUTEA
Com en les edicions prèvies, la competició ha tingut també un fort component solidari destinant part de la recaptació a AUTEA, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra que treballa per la sensibilització i millora del coneixement sobre aquest trastorn, així com per a la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA del Principat. En aquest sentit, la inscripció ha ofert la nova modalitat Skimo Village, per a les persones que han volgut participar en la causa solidària sense haver de posar-se els esquís, i ho han pogut fer amb una col·laboració de 15 euros que els ha donat dret a un refrigeri i a l’accés al Rústic, per a poder veure bé la sortida de les curses i animar. Aquesta nova forma de participació s’ha sumat a la Fila 0 ja existent, ha sumat 35 inscripcions més, representat un 5% del total de participants i elevant el nombre total a 455.
L’edició d’enguany ha aconseguit recaptar 5.260 euros, xifra rècord en una edició de l’Skimo Femení, que es destinaran a programes de suport per a famílies amb infants de 6 a 18 anys amb TEA, i se sumen als més de 26.000 euros que l’entitat ja ha rebut fins al moment amb els fons recollits en les edicions anteriors. A més, cal destacar que 5 membres del grup jove d’AUTEA han participat en la prova de raquetes de neu, acompanyats de quatre monitors de la mateixa associació.