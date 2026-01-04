L’FC Andorra comença el 2026 amb mal peu a Ceuta (2-1)

2-1. Nova derrota de l’FC Andorra per a començar l’any 2026, a Ceuta, en un partit francament gris dels tricolors. El Ceuta ha tingut una ocasió claríssima al minut 17, amb una falta que ha xutat Budiger i ha anat al travesser. Dos minuts després, ara, era l’Andorra qui la tenia claríssima, el porter Vallejo ha salvat el gol de Jastin després d’una grandíssima jugada de l’extrem. Al 22 era el coreà Minsu qui ho intentava sense sort. El partit es posava costa amunt per als del Principat, al 27, amb el gol del marroquí Younes que avançava als ceutís. El matx ha arribat al descans amb 1-0 per als locals.
La segona meitat no podia començar pitjor per als andorrans, amb el gol de Carlos Hernández que eixamplava diferències amb el 2-0 al primer minut de la represa. Minsu n’ha tornat a tenir una altra de claríssima al 48. Tres minuts després era Álvaro Martín qui ho provava i el porter Vallejo tornava a salvar el Ceuta. En el minut 79, un penal a favor de l’Andorra ha permès a Manu Nieto retallar diferències, fent el 2-1. En el minut 83, Vallejo, tornava a volar per a impedir el gol de l’empat dels andorrans. L’àrbitre ha afegit 8 minuts, però el marcador ja no s’ha mogut i ha acabat amb el 2-1.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 10 de gener, a les 16:15 hores, a Encamp, contra la Cultural Leonesa,