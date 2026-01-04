El BC Andorra planta cara, però perd contra el Baskonia (99-92)

99-92. Quarta derrota consecutiva del BC Andorra de Joan Plaza, que segueix tenint en la defensa i els rebots defensius el seu malson. Els andorrans han començat endollats, amb bons parcials inicials (2-7 i 9-13), però el Baskonia, de la mà de Kobi Simmons (4/4 de 3 punts al 1r quart), ha començat a fer triples i la diferència s’ha disparat fins el 30-20 del final del primer quart.
Shannon Evans i Artem Pustovyi intentaven que el Baskonia no marxés per sobre dels 10 punts en el segon període, però la defensa tricolor era excessivament tova i el Baskonia trobava cistella amb relativa facilitat. Tot i així, els del Principat han aconseguit retallar 2 punts, per a enfilar el descans amb el 51-43 per als vitorians.
En el tercer quart, els bascos han tingut la màxima diferència amb 11 punts (66-55). Ha estat llavors quan, entre Kyle Kuric, Shannon Evans i Aaron Best, que els del Principat han aconseguit capgirar l’electrònic a la fi del tercer període (71-74).
A l’últim quart, els andorrans s’han tora quedar sense gasolina i, per si fos poc, el millor triplista de la lliga ACB, Markus Howard, despertava i feia triples inversemblants que embogien el Buesa Arena. El parcial de l’últim quart ha estat de 28-18. Per postres, Luwawu-Cabarrot i Diakité s’han apuntat a la festa baskonista i han fet impossible la remuntada andorrana, apropant el seu equip vora els 100 punts, 99-92.
El proper partit del BC Andorra serà el diumenge, 11 de gener, a les 19 hores, contra el Reial Madrid, al Pavelló Toni Martí.
Anotadors del Baskonia: Markus Howard (11), M. Diakité (15), Kobi Simmons (19), Rafa Villar (1), E. Omoruyi (5), Rodions Kurucs (11), Luwawu-Cabarrot (19), Matteo Spagnolo (2), G. Radzevicius (8), Khalifa Diop (4), C. Frisch (2), S. Joksimovic (2).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (22), Artem Pustovyi (15), Morris Udeze (7), Xavier Castañeda (2), Aaron Best (12), Stan Okoye (5), Chumi Ortega (0), Kostas Kostadinov (6), Justin McCoy (9), Kyle Kuric (14), Rubén Guerrero (0).