Volta Ciclista: Ally Wollaston sorprèn a Marianne Vos a Manresa

Arribada ajustada a la Volta Ciclista a Catalunya femenina (La Volta)

Un grup de 122 ciclistes de primer nivell internacional repartides en 20 equips han posat en marxa aquest divendres, 7 de juny, la primera edició femenina per etapes de la Volta Ciclista a Catalunya. Una posada en marxa històrica que tenia com a primer plat fort una primera etapa amb sortida i arribada a Manresa, Ciutat Europea de l’Esport 2024, que comptava amb 100,6 quilòmetres de recorregut de mitja muntanya per les comarques del Bages, l’Anoia i el Solsonès amb dos ports puntuables: el Coll de Pinós i el Coll de Cal Pallarès (3a categoria).

La catalana Mireia Trias (Massi-Baix Ter) ha estat una de les ciclistes més actives en la lluita per l’escapada durant tota l’etapa, malgrat el control dels equips AG Insurance-Soudal i Visma-Lease a Bike, dues potències del pilot femení mundial que han treballat durant tota la jornada per a mantenir intactes les seves opcions de triomf d’etapa. Amb tot, la perseverança de la gironina ha tingut premi amb una escapada en solitari que ha durat fins poc abans d’afrontar l’últim port de la jornada i que li ha donat el premi a la combativitat.

Semblava doncs que el triomf en aquesta primera etapa estava en el gran grup, que s’ha anat seleccionant al llarg de l’etapa per l’exigència del recorregut i una calor que ha estat protagonista durant tota la jornada. I malgrat els intents d’escapada tant en el descens del Coll de Cal Pallarès com en els últims quilòmetres, on el moviment més destacat ha estat el d’Anastasiya Kolesava (Canyon / SRAM Racing), res ha evitat un esprint massiu a l’arribada a Manresa.

Les rampes de la Muralla del Carme, que ja havien vist un final de la Volta a Catalunya masculina l’any 2012, han estat testimonis en aquest cas d’una emocionant arribada on la jove neozelandesa Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal Team), de 23 anys, ha pogut superar en una arribada ajustadíssima a la gran favorita de la jornada, la triple campiona del món Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), que s’ha conformat amb la segona plaça mentre que la campiona cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) era tercera.

Així doncs, tot està en joc davant la segona etapa d’aquest dissabte, un repte de muntanya de 95,7 quilòmetres entre la Seu d’Urgell i l’arribada en altura a l’estació de la Molina, amb previ pas per la Collada de Toses. Dos ports de 1a categoria que s’esperen decisius en la resolució de la classificació general d’aquesta 1a edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya.